ВС РФ минимум полторы недели тайно накапливали силы в Новопавловке

Замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Александр Дроботов рассказал, что это происходило "под носом" противника

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Российские штурмовики минимум полторы недели тайно копили силы в Новопавловке для нанесения ключевого удара. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр" Александр Дроботов.

"Все очень просто, сидели под носом противника минимум полторы недели", - сказал замкомандира.

Военный добавил, что первые группы зашли в Новопавловку сразу с нескольких направлений и закрепились. Тем самым они разрезали оборону ВСУ в населенном пункте.

Об освобождении Новопавловки в ДНР в Минобороны РФ сообщили 15 октября.