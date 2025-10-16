В Новопавловке пенсионерка показала ВС РФ, где находятся ВСУ

Об этом рассказал замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр" Александр Дроботов

ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Пенсионерка из Новопавловки ДНР показала российским штурмовикам, где находятся военные ВСУ. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр" Александр Дроботов.

"Спросили: "Где противник?" Она говорит, что их здесь нет. И жестом указала направление, [где находятся военные ВСУ]", - рассказал замкомандира.

15 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Новопавловка в ДНР.