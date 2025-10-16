Замкомандира Дроботов: подход ВС РФ жителям Новопавловки выдал собачий лай
16 октября, 23:47
ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Собачий лай выдал местному населению заход российских войск в село Новопавловку. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр" Александр Дроботов.
"Когда заходили туда наши ребята, штурмовики, там у них много собак жило, они начали гавкать. Ну, что характерно, на противника они не гавкали. <…> Начали гавкать, ну и мы так поняли, что гражданские поняли, что пришли мы", - рассказал замкомандира.
Он подчеркнул, что мирные жители не выдали российских военных.
Об освобождении Новопавловки в ДНР в Минобороны РФ сообщили 15 октября.