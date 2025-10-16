Замкомандира Дроботов: подход ВС РФ жителям Новопавловки выдал собачий лай

Мирные жители не выдали российских военных, рассказал замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Собачий лай выдал местному населению заход российских войск в село Новопавловку. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр" Александр Дроботов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Когда заходили туда наши ребята, штурмовики, там у них много собак жило, они начали гавкать. Ну, что характерно, на противника они не гавкали. <…> Начали гавкать, ну и мы так поняли, что гражданские поняли, что пришли мы", - рассказал замкомандира.

Он подчеркнул, что мирные жители не выдали российских военных.

Об освобождении Новопавловки в ДНР в Минобороны РФ сообщили 15 октября.