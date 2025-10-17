Боец ВС РФ: ВСУ не заминировали Новопавловку из-за незнания реальной ситуации
00:32
ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Украинская группировка в Новопавловке не успела провести минирование из-за непонимания реальной обстановки в населенном пункте. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр".
"Здесь они не успели [заминировать] потому, что они долгое время не подозревали, что мы там есть", - сказал замкомандира.
По его словам, ВСУ имели возможность эвакуировать тела своих погибших и раненых, однако не делали этого. А после того, как началась зачистка села, тела остались в населенном пункте.
Об освобождении Новопавловки в Минобороны РФ сообщили 15 октября.