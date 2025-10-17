Группировка "Восток" за сутки уничтожила 6 станций Starlink и 9 пунктов БПЛА ВСУ
Редакция сайта ТАСС
02:00
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" за сутки составили 6 станций спутниковой связи Starlink и 9 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.
"В течение суток противник потерял до 375 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, 6 станций спутниковой связи Starlink и 9 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.
Яковлев напомнил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены семь артиллерийских систем, в том числе самоходная артиллерийская установка Paladin, а также боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12.