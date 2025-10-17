Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили девять складов боеприпасов ВСУ

В результате действий военнослужащих также было уничтожено 40 пунктов управления БПЛА противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Группировка войск "Запад" уничтожила порядка 40 пунктов управления беспилотниками и 9 полевых складов боеприпасов ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 3 управляемые авиационной бомбы, 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 35 тяжелых квадрокоптеров. Кроме того, вскрыты и уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы, 40 пунктов управления беспилотной авиацией, 3 терминала спутниковой связи Starlink, 9 полевых складов боеприпасов противника", - сказал он.

Также Бигма проинформировал, что бойцы группировки уничтожили шесть минометов и шесть робототехнических комплексов ВСУ.