Марочко: наемники боятся подписывать контракт с МО Украины из-за больших потерь

Военный эксперт сообщил, что процент иностранных граждан, находящихся на линии боевого соприкосновения, значительно снизился

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Иностранные наемники на фоне больших потерь в ВСУ начали бояться подписывать контракт с Министерством обороны Украины. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, численность иностранного контингента в рядах ВСУ постепенно снижается.

"Могу однозначно сказать, что процент иностранных граждан, находящихся на линии боевого соприкосновения, значительно снизился. Это говорят радиоперехваты, которые постоянно идут с линии боевого соприкосновения. Если раньше, скажем, иностранная речь была обыденностью, то сейчас встречается довольно-таки редко. <…> Но еще не следует забывать, что здесь то количество потерь, которые несет украинская армия, заставляет многих задумываться, стоит ли подписывать контракты с Министерством обороны Украины, либо, допустим, идти в какие-то частные военные кампании, потому что те [иностранные наемники], кому удалось выжить, уже ведут какие-то свои блоги и предостерегают своих сограждан, чтобы они не ехали на Украину", - сказал он.

Марочко добавил, что украинские нацбатальоны, воюющие в зоне СВО, "не очень хорошо" относятся к иностранным наемникам, что также стало влиять на их численность там.