Киев заявил о "зачистке" Новопавловки, когда там уже закрепились ВС РФ

После закрепления в Новопавловке российские бойцы провели инженерные заграждения, перекрыли пути возможного подхода резервов и сорвали попытки контрнаступлений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Украинская сторона преждевременно заявила о полном контроле над Новопавловкой, когда российские подразделения уже закрепились в населенном пункте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник предпринимал попытки удержать населенный пункт, однако их действия носили неорганизованный характер. В своих Telegram-каналах украинская сторона преждевременно заявила о "зачистке" Новопавловки, тогда как российские подразделения уже закрепились внутри и удерживали позиции", - сказали в военном ведомстве.

Там уточнили, что после закрепления в Новопавловке бойцы ВС РФ провели инженерные заграждения, перекрыли пути возможного подхода резервов и сорвали попытки контрнаступлений. Артиллерия и БПЛА контролировали окрестности, исключая возможность повторного прорыва противника.

Об освобождении Новопавловки в ДНР в Минобороны РФ сообщили 15 октября.