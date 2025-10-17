У ВСУ была многоуровневая оборона в Новопавловке

Она была оснащена минными полями, железобетонными укреплениями, противотанковыми рвами и системой подземных ходов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженными силами Украины (ВСУ) была создана многоуровневая оборона в Новопавловке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Перед началом операции подразделения провели детальную разведку местности. Противником была создана многоуровневая оборона - с минными полями, железобетонными укреплениями, противотанковыми рвами и системой подземных ходов", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что операция началась с действий малых групп, которые ночью скрытно просочились на окраины населенного пункта. Бойцам приходилось ползти в десятках метров от позиций ВСУ и оставаться в засаде несколько суток. Штурмовики использовали отвлекающие приемы: артиллерийские удары наносились по соседним участкам, чтобы заставить противника укрыться. В эти минуты штурмовые группы продвигались вперед.

Об освобождении Новопавловки в ДНР в Минобороны РФ сообщили 15 октября.