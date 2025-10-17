Жители Новопавловки в ДНР помогали военным ВС РФ, не выдавая их присутствие ВСУ

Несмотря на близость к противнику, снабжение штурмовых групп продолжалось ежедневно

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Жители населенного пункта Новопавловка в ДНР помогали российским военным при ее освобождении тем, что не рассказывали о присутствии ВС РФ противнику. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Несмотря на близость к противнику, снабжение штурмовых групп продолжалось ежедневно. Это осуществлялось скрытно, без нарушения маскировки. Отмечались случаи, когда местные жители оказывали косвенную помощь, не выдавая присутствие российских бойцов", - сказали в военном ведомстве.

Там уточнили, что до этого на протяжении нескольких недель бойцы, находясь внутри населенного пункта, наблюдали за противником, фиксируя перемещения личного состава, маршруты снабжения и расположение огневых точек. Информация передавалась в штаб и подтверждалась данными с БПЛА. "После накопления данных начался этап активных действий. При поддержке артиллерии и БПЛА штурмовые группы уничтожили пулеметные расчеты, минометные позиции и укрепления противника", - добавили в военном ведомстве.

15 октября Минобороны РФ сообщило об освобождении Новопавловки в ДНР.