МО РФ: освобождение Новопавловки решило исход боев в ключевой точке обороны ВСУ

Как уточнили в ведомстве, действия подразделений группировки войск "Центр" позволили существенно укрепить позиции на подступах к Красноармейску и создать условия для развития наступления

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Освобождение Новопавловки в Донецкой Народной Республике определило ход боев, позволив разорвать линию обороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Новопавловка имела ключевое значение. Контроль над этим участком позволил разорвать линию обороны противника и создать предпосылки для изоляции двух крупных населенных пунктов. Операция по освобождению Новопавловки продемонстрировала высокую эффективность современной тактики малых штурмовых групп, взаимодействующих с артиллерией, БПЛА и разведкой. Слаженные действия подразделений группировки войск "Центр" позволили существенно укрепить позиции на подступах к Красноармейску и создать условия для развития наступления", - сказали в военном ведомстве.

15 октября Минобороны РФ сообщило об освобождении Новопавловки в ДНР.