Расчет "Торнадо-Г" помог продвинуться штурмовикам на красноармейском направлении

В Минобороны отметили, что артиллеристы непрерывно наносят огневое поражение военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе формирований ВСУ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Торнадо-Г" Центральной группировки войск на красноармейском направлении поразил позиции ВСУ, чем помог в продвижении штурмовых групп. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" оперативно развернул боевую машину, осуществил наведение установки на цель и залпом осколочно-фугасных снарядов произвел удар по вражеским объектам, находящимся в лесополосе и нежилых строениях. Артиллерийский удар обеспечил продвижение штурмовиков группировки, поразив основные огневые точки украинских боевиков", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что артиллеристы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии непрерывно наносят огневое поражение военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе формирований ВСУ на своем направлении.