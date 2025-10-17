Расчет "Мста-С" уничтожил в Днепропетровской области пункт управления БПЛА ВСУ

Операторы разведывательных беспилотников обнаружили скрытый в лесу блиндаж с вынесенными средствами приема и передачи сигналов управления дронами и передали координаты для огневого поражения

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что операторы разведывательных беспилотников соединения обнаружили скрытый в лесу блиндаж с вынесенными средствами приема и передачи сигналов управления дронами и передали координаты для огневого поражения. Расчет орудия занял огневую позицию и шестью 152-мм снарядами уничтожил пункт управления дронами, расчистив воздушное пространство по маршруту продвижения штурмовых подразделений группировки.