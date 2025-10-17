Экипаж танка Т-72Б3М "Запада" уничтожил замаскированные позиции и пехоту ВСУ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М группировки "Запад" уничтожил замаскированные позиции и личный состав противника в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В этот раз на одном из направлений СВО в ходе разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ в лесистой местности. На кадрах один из экипажей танков Т-72Б3М танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", получив точные координаты целей, незамедлительно выдвинулся на закрытую огневую позицию. После наведения танка военнослужащие выполнили стрельбу 125-мм фугасными снарядами по целям на дистанции более 5 км, что позволило успешно уничтожить все цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы беспилотников танкового полка занимались корректировкой стрельбы и контролем попаданий, что позволило эффективно поразить все цели с минимальным расходом боеприпасов.