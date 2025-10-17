В Новосибирском высшем командном училище отрабатывают вождение мототехники

Занятия по управлению транспортом в условиях активного применения БПЛА условного противника проводятся под руководством инструкторов с опытом СВО

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища отрабатывают действия подразделений разведки и спецназа с применением квадроциклов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На полигоне Новосибирского высшего военного командного училища прошли плановые занятия курсантов по тактическим действиям подразделений разведки и спецназа с применением квадроциклов. Личный состав отработал навыки скоростного вождения и маневрирования, преодоления участков пересеченной, труднопроходимой местности, ограниченных проездов, возвышенностей, мостов и рвов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что занятия по управлению различными видами мототехники и багги в условиях активного применения различных типов БПЛА условного противника проводятся под руководством инструкторов, имеющих опыт участия в СВО.