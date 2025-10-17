Марочко допустил рост ударов ВСУ по инфраструктуре Донбасса осенью и зимой

Военный эксперт отметил, что страдать будут жители населенных пунктов, находящихся недалеко от линии боевого соприкосновения

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с началом отопительного периода увеличат число ударов из БПЛА по газораспределительным станциям на Донбасса. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"[ВСУ] пытаются бить [из БПЛА] по газораспределительным станциям. Я думаю, что вот как раз в осенний период удары, к сожалению, увеличатся. Это уже как бы сезонный характер имеет. Бьют по электроподстанциям, как правило будут страдать те населенные пункты, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения и там, где идут активно восстановительные работы. К сожалению, прилетает и в Лисичанск, и в Северодонецк, и в Рубежное, и в Кременную, - везде есть прилеты от украинских боевиков по инфраструктуре", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что оператор БПЛА точно видит цель, куда наносит удар, поэтому все атаки Киева на объекты инфраструктуры носят исключительно намеренный характер.