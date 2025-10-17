Реклама на ТАСС
ТАСС: ВСУ перебросили большое количество средств РЭБ в Харьковскую область

Так противник пытается снизить число потерь, сообщили в российских силовых структурах
Редакция сайта ТАСС
03:48

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. ВСУ на фоне эффективной работы российских дронов перебросили в Харьковскую область большое количество средств РЭБ.

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении с целью противодействия расчетам БПЛА группировки "Север" командование ВСУ перебросило в Харьковскую область значительное количество средств РЭБ. Этим они пытаются снизить количество потерь, понесенных от ударов дронов, применение которых растет с каждой неделей", - сказал собеседник агентства. 

