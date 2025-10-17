ТАСС: ВСУ потеряли до 50% штурмовой группы при контратаке у Алексеевки

В российских силовых структурах уточнили, что "остальные отступили на исходные позиции"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. ВСУ пытались контратаковать силами 225-го отдельного штурмового полка у Алексеевки Сумской области, потеряли до 50% личного состава группы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении ВСУ попытались провести контратаку в направлении Алексеевки силами 225-го ОШП. Выдвижение штурмовой группы противника заблаговременно вскрыто разведкой, комплексным огневым поражением атака сорвана. Враг потерял до 50% личного состава группы, остальные отступили на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.

225-й полк ВСУ участвовал во вторжении в Курскую область, сейчас действует в Сумской области. Солдаты этого подразделения регулярно сдаются в плен российским военным группировки "Север".