Операторы ударных FPV-дронов уничтожили октокоптер R-18 и квадроциклы ВСУ

Также ликвидирован наземный транспортный робототехнический комплекс противника, отметили в Минобороны

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили на константиновском направлении октокоптер R-18, наземный транспортный робототехнический комплекс и квадроциклы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности севернее Клебан-Быкского водохранилища в темное время суток операторами БПЛА Южной группировки войск был замечен дрон многоразового использования ВСУ - октокоптер R-18. В результате поражения ударным FPV-дроном тяжелый дрон противника был уничтожен", - следует из сообщения.

В военном ведомстве также рассказали, что в ходе дальнейшего наблюдения за местностью операторы БПЛА обнаружили наземный транспортный робототехнический комплекс ВСУ, при помощи которого подразделения противника пытались организовать снабжение личного состава на линии боевого соприкосновения. В результате применения ударного FPV-дрона комплекс противника был уничтожен.

Кроме того, расчетами ударных дронов были выявлены и уничтожены два квадроцикла ВСУ.