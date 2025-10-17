Над Россией за ночь сбили 61 украинский дрон

Из них 13 аппаратов уничтожили в Ростовской области

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили 61 украинский БПЛА над регионами России за ночь, из них два - над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 16 октября до 07:00 мск 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 32 БПЛА - над территорией Республики Крым, 13 БПЛА - над территорией Ростовской области, 6 БПЛА - над акваторией Черного моря, 5 БПЛА - над территорией Брянской области, по 2 БПЛА - над территориями Тульской области и Московского региона и 1 - над территорией Курской области", - сообщили военном ведомстве.