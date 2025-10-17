Марочко: Киев сдвигает первую линию обороны из-под Северска из-за давления ВС РФ

Военный эксперт сообщил, что переброска сил ВСУ идет поэтапно

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Бойцы первой линии обороны ВСУ отступают из-под Северска ДНР из-за продвижения российской армии, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Украинское командование проводит передислокацию своих военнослужащих с ряда передовых позиций на участке Звановка - Васюковка южнее Северска в ДНР. Поэтапная переброска первой линии обороны вооруженных формирований Украины протяженностью около 10 км вызвана усилившимися обстрелами и успехами наших войск в данном районе", - сказал он.

Марочко добавил, что из-за переброски подразделений ВСУ из-под Северска серая зона у Федоровки увеличилась до 3 км.