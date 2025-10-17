Боец Тигра: операторы БПЛА преуспели в уничтожении дронов разведки ВСУ

Военнослужащий подчеркнул, что обучение проводится в замкнутом цикле

Редакция сайта ТАСС

© Владислав Сергиенко/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Операторы российских дронов-перехватчиков "Сокол-И" преуспели в уничтожении украинских БПЛА-разведчиков. Об этом ТАСС сообщил командир 112 отдельного разведывательного отряда с позывным Тигра.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"<...> у нас много успешных перехватов "крыльев" разведки противника. Большая часть из них была поражена изделием "Сокол-И" - это FPV самолетного типа. Сейчас мы проводим обучение специалистов, набираем ребят в подразделения БПЛА. Молодых, перспективных", - сказал он.

Он подчеркнул, что обучение проводится в замкнутом цикле.