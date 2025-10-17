Артиллеристы уничтожили три пункта дислокации ВСУ

В Минобороны уточнили, что для уничтожения выявленных целей были задействованы расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б" мотострелкового соединения, которые уничтожили объекты противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили на константиновском направлении пункт управления беспилотной авиацией и три пункта временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ДНР на константиновском направлении операторами БПЛА мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в темное время суток в районе н. п. Иванополье был обнаружен пункт управления БПЛА и три пункта временной дислокации военнослужащих ВСУ", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что для уничтожения выявленных целей были задействованы расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б" мотострелкового соединения, которые уничтожили объекты противника.