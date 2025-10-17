ТАСС: на харьковском направлении уничтожили три группы ССО ВСУ

В российских силовых структурах пояснили, что эти группы должны были выполнять задачи штурмовых групп, которые сделали бы основной рывок, направленный на удар по российским силам

ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили три группы личного состава сил cпецопераций ВСУ на харьковском направлении при попытке их переброски в один из населенных пунктов. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, они должны были обнаружить и зачистить дома, занятые российскими войсками.

"Три группы ССО противника пытались заехать в один из населенных пунктов на харьковском направлении, и на марше были уничтожены дронами", - сообщили в силовых структурах.

Там пояснили, что эти группы должны были выполнять задачи штурмовых групп, которые сделали бы основной рывок, направленный на удар по российским силам. "Они ехали, чтоб сменить небоеспособных мобилизованных", - подытожили в силовых структурах.