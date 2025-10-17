Бойцы бригады "Север-V" ликвидировали систему управления БПЛА севернее Часов Яра

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Военнослужащие бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожили позиции противника, осуществлявшие управление разведывательными и ударными дронами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпуса.

Разведка бригады "Север-V" выявила несколько позиций противника, использовавшихся для управления воздушной разведкой и FPV-дронами. Как отметили в Добровольческом корпусе, ВСУ располагались на протяженном участке фронта и препятствовали продвижению российских подразделений.

"В результате уничтожения противник лишился возможности вести воздушную разведку и применять ударные беспилотники, что позволило бойцам бригады занять запланированные позиции", - подчеркнули в пресс-службе.