ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ у Куриловки

Воздушно-космические силы России нанесли удар с применением управляемых авиабомб УМПБ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту временной дислокации и пункту управления беспилотниками ВСУ возле Куриловки Харьковской области. Видео есть в распоряжении ТАСС.

"ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации и пункту управления БПЛА 43 омбр (отдельная механизированная бригада - прим. ТАСС) ВСУ с применением управляемых авиабомб УМПБ", - рассказали ТАСС в российских силовых структурах.