ВСУ потеряли до 1345 военных в зоне Южной группировки за неделю

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 1 345 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск за минувшую неделю, сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшую неделю подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1345 военнослужащих, танк, 24 боевые бронированные машины, из них 6 западного производства, 87 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.