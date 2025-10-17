ВСУ потеряли в зоне "Центра" за неделю свыше 3 705 военнослужащих

Противник потерял танк, 14 боевых бронированных машин, 35 автомобилей и 12 артиллерийских орудий

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли более 3 705 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял более 3 705 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 35 автомобилей и 12 артиллерийских орудий", - говорится в сообщении военного ведомства.