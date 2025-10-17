ВСУ потеряли более 1 315 военных в зоне "Севера" за неделю

Противник потерял 3 танка и 12 боевых бронированных машин

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" за прошедшую неделю составили свыше 1 315 военных, 3 танка и 12 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1 315 военнослужащих, 3 танка, 12 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и 9 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 6 станций радиоэлектронной борьбы, 38 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке.

В министерстве добавили, что за неделю подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. Также было нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.