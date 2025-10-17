ВСУ потеряли в зоне "Запада" за неделю свыше 1 570 военнослужащих

Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 570 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял свыше 1 570 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, включая 7 иностранного производства, 171 автомобиль и 9 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 39 складов боеприпасов, 61 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские военнослужащие нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины.