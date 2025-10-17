ВСУ за неделю потеряли более 2 315 военных в зоне "Востока"

Противник потерял 2 танка и 17 боевых бронированных машин

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Восточной группировки войск за неделю составили свыше 2 315 военных, 2 танка и 17 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника на данном направлении составили свыше 2 315 военнослужащих, 2 танка, 17 боевых бронированных машин, 103 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что за прошедшую неделю подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии.