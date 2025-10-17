ВС РФ за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины

Это был ответ на террористические атаки Киева

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские войска за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и питающим их объектам энергетики в ответ на террористические атаки Киева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 11 по 17 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - сообщили в министерстве.