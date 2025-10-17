Средства ПВО сбили за неделю 1 304 беспилотника самолетного типа ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю 36 управляемых авиабомб, 18 реактивных снарядов системы HIMARS и 1 304 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 36 управляемых авиационных бомб, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 1304 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 90 737 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 543 танка и других боевых бронированных машин, 1 602 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 531 орудие полевой артиллерии и минометов, 44 159 единиц специальной военной автомобильной техники.