ВСУ потеряли в зоне "Днепра" за неделю до 435 военнослужащих

Подразделения группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли до 435 военнослужащих в результате действий группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 26 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.