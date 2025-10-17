ТАСС: при освобождении Приволья уничтожили свыше роты солдат ВСУ

Бойцы из Бурятии взяли под контроль район обороны противника до 2 км по фронту и более 4 км в глубину

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Свыше роты солдат ВСУ уничтожено в ходе боев за населенный пункт Приволье в Днепропетровской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В результате боевых действий в Приволье воины из Бурятии взяли под контроль район обороны противника до 2 км по фронту и более 4 км в глубину, уничтожили свыше роты живой силы ВСУ, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы, станцию РЭБ и 12 пикапов", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Приволье. Его освобождали военные 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток".