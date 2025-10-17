ТАСС: освобождение Приволья ухудшает положение ВСУ в важном узле Вишневом

ВС РФ вышли к естественному барьерному рубежу реки Янчур, создав выгодные условия для дальнейшего наступления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Освобождение ВС РФ Приволья и Алексеевки в Днепропетровской области ухудшает положение ВСУ в Вишневом - важном узле обороны противника. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Приволье. Его освобождали военные 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток".

"С учетом освобождения Приволья и недавнего взятия Алексеевки ухудшается положение противника в Вишневом - важном узле обороны ВСУ, контроль над которым откроет маршрут на Покровское", - сказал собеседник.

Он отметил, что тем самым "бойцы вышли к естественному барьерному рубежу реки Янчур, создав выгодные условия для дальнейшего наступления".

Небольшое село имеет важное значение в ходе наступления группировки "Восток" в Днепропетровской области, отметил он. "Шаг за шагом наши подразделения выдавливают противника с правого берега реки Янчур", - добавил собеседник агентства.