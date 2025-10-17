Бойцы Южной группировки уничтожили три блиндажа с пехотой ВСУ в ДНР

В Минобороны отметили, что третий блиндаж был уничтожен ночью с применением FPV-дрона

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили три блиндажа и пункт управления беспилотниками противника в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ДНР на константиновском направлении операторы БПЛА мотострелкового соединения 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в светлое время суток в лесном массиве на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища обнаружили пункт управления БПЛА и три блиндажа, в которых укрывались военнослужащие ВСУ. Для оперативного уничтожения пункта управления БПЛА и двух блиндажей в светлое время суток были задействованы расчеты ствольной артиллерии мотострелкового соединения, которые уничтожили объекты врага", - следует из сообщения.

В ведомстве добавили, что третий блиндаж был уничтожен ночью с применением FPV-дрона.