Войска РФ вышли к реке Янчур после освобождения Приволья
10:16
обновлено 10:37
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские войска вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области и создали условия для продолжения наступления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате боевых действий за населенный пункт Приволье военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль район обороны противника и продвинулись [на] более 4 км в глубину. Благодаря слаженной работе операторов БПЛА и артиллерийских расчетов штурмовые подразделения вышли к естественному барьерному рубежу реки Янчур, создав выгодные условия для дальнейшего наступления", - говорится в сообщении.
