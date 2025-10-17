Войска РФ вышли к реке Янчур после освобождения Приволья

Военнослужащие взяли под контроль район обороны противника и продвинулись на более 4 км в глубину

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские войска вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области и создали условия для продолжения наступления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате боевых действий за населенный пункт Приволье военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль район обороны противника и продвинулись [на] более 4 км в глубину. Благодаря слаженной работе операторов БПЛА и артиллерийских расчетов штурмовые подразделения вышли к естественному барьерному рубежу реки Янчур, создав выгодные условия для дальнейшего наступления", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (13:27 мск) - передается с уточнение названия населенного пункта, верно Приволье.