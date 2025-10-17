ВС РФ уничтожили возле Северска в ДНР пункт управления беспилотниками ВСУ

В ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений группировки в районе населенного пункта Васюковка операторами беспилотников был обнаружен склад материальных средств и блиндаж с личным составом ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе города Северск в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения Южной группировки войск, продолжая вести огневое поражение тылов противника и контрбатарейную борьбу, выявили и уничтожили пункт управления беспилотной авиацией противника в районе н. п. Северск", - говорится в сообщении.

Кроме того, по его данным, в ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений группировки в районе населенного пункта Васюковка в ДНР операторами беспилотников был обнаружен склад материальных средств и блиндаж с личным составом ВСУ. Точными ударами артиллерии и ударных дронов цели были уничтожены.