ВС РФ уничтожили возле Северска в ДНР пункт управления беспилотниками ВСУ
Редакция сайта ТАСС
11:01
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе города Северск в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Подразделения Южной группировки войск, продолжая вести огневое поражение тылов противника и контрбатарейную борьбу, выявили и уничтожили пункт управления беспилотной авиацией противника в районе н. п. Северск", - говорится в сообщении.
Кроме того, по его данным, в ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений группировки в районе населенного пункта Васюковка в ДНР операторами беспилотников был обнаружен склад материальных средств и блиндаж с личным составом ВСУ. Точными ударами артиллерии и ударных дронов цели были уничтожены.