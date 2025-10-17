Над Курской и Белгородской областями сбили четыре украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 11:00 до 14:00 мск

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 11:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по два БПЛА - над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.