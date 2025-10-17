ВС РФ развернули флаги над освобожденным Песчаным Харьковской области

Военнослужащие подразделений 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе активных наступательных действий уничтожили технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Государственные флаги России развернули военнослужащие Западной группировки войск в знак освобождения Песчаного в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащие подразделений развернули государственные флаги Российской Федерации на занятых ключевых опорных пунктах ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что военнослужащие подразделений 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе активных наступательных действий уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. Далее штурмовые группы зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков ВСУ, освободив населенный пункт.

В министерстве отметили, что в ходе зачистки были обнаружены и обезврежены минно-взрывные устройства.

Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки "Запад" освободили Песчаное Харьковской области.