"Искандер" поразил место запуска БПЛА ВСУ в районе Харькова

ВС РФ также уничтожили 30 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур
Редакция сайта ТАСС
12:36
обновлено 12:41
Минобороны России/ ТАСС
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские войска ракетным ударом поразили место запуска БПЛА ВСУ в районе Харькова, уничтожена техника и 30 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

"Все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля. В результате удара уничтожено: 4 грузовых автомобиля типа "фура" (65 БПЛА дальнего действия типа "Лютый"), 5 пусковых установок БПЛА, 30 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур", - сообщили в военном ведомстве, опубликовав видео поражения места подготовки к запуску БПЛА дальнего действия и грузовым автомобилям ВСУ, перевозившим ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия в районе населенного пункта Мартовое в 50 км восточнее Харькова. 

