На Запорожье прошли антитеррористические учения по нейтрализации боевиков

Сотрудники спецслужб, силовых и экстренных ведомств под руководством оперативного штаба отработали, в частности, задачи по оцеплению места происшествия

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Оперативный штаб Запорожской области провел антитеррористические учения в Мелитополе. По легенде, вооруженные террористы напали на правоохранителей и скрылись, затем сотрудники силовых ведомств и спецслужб нейтрализовали злоумышленников, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области.

"Оперативным штабом в Запорожской области 17 октября 2025 года в Мелитополе проведено плановое учение по пресечению террористического акта. По легенде учения, злоумышленники, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, напали на сотрудников правоохранительных органов, после чего укрылись на территории частного домовладения", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужб, силовых и экстренных ведомств под руководством оперативного штаба отработали задачи по оцеплению места происшествия, эвакуации пострадавших и оказанию им первой помощи, разминированию самодельного взрывного устройства. Затем, по сценарию учений, было "проведено боевое мероприятие по нейтрализации террористов", отметили в пресс-службе УФСБ.

"Цели учения достигнуты, его результаты показали готовность сил и средств оперативного штаба к противодействию террористическим угрозам на территории региона", - подчеркнули в пресс-службе.

Задачи учений совместно отработали запорожские региональные управления ФСБ, МВД, Росгвардии, УФСИН, МЧС, военная комендатура области, а также региональные и муниципальные органы власти.