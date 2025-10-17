Над регионами России уничтожили четыре украинских БПЛА

Два дрона сбили над Белгородской областью и по одному над Брянской и Курской областями

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Курской, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"17 октября с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два над территорией Белгородской области и по одному над территориями Брянской и Курской областей", - сказали там.