Над регионами России уничтожили четыре украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
14:37
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Курской, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"17 октября с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два над территорией Белгородской области и по одному над территориями Брянской и Курской областей", - сказали там.