В МО РФ рассказали о штурмовике, сбившем украинский дрон-камикадзе

Во время движения по опорному пункту гвардии рядовой Максим Мерещук заметил в воздухе FPV-дрон противника и меткими выстрелами уничтожил его

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Гвардии рядовой Максим Мерещук в ходе штурма украинских окопов уничтожил FPV-дрон противника и помог спасти раненого сослуживца. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Во время выполнения задачи штурмовая группа, несмотря на артиллерийские обстрелы и удары FPV-дронов противника, достигла намеченной позиции и вступила в стрелковый бой. Гвардии рядовой Максим Мерещук, проявив храбрость, обошел вражеские позиции с фланга и огнем из штатного оружия уничтожил нескольких боевиков, которые вели огонь из подготовленных огневых точек по российским военнослужащим", - говорится в сообщении.

Во время движения по опорному пункту Максим заметил в воздухе FPV-дрон противника и меткими выстрелами уничтожил его. После того как солдаты ВСУ отступили, Мерещук оказал первую помощь раненому сослуживцу.

В военном ведомстве также рассказали о действиях гвардии ефрейтора Евгения Фаткулова во время перевозки им личного состава на боевую позицию.

"Во время движения Евгений заметил в воздухе приближающийся к транспорту вражеский дрон. Гвардии ефрейтор Евгений Фаткулов для сохранения жизней боевых товарищей, не сбавляя скорости, совершил резкий маневр и заехал в лесополосу. После остановки Евгений дал команду личному составу рассредоточиться по лесополосе и занять позиции для поиска и уничтожения дрона врага", - сказали там.

Гвардии ефрейтор из автомата уничтожил вражеский беспилотник, который сдетонировал в воздухе, не нанеся ущерба технике и российским военнослужащим.