Марочко: взятие Приволья позволит ВС РФ форсировать реку и продвинуться на запад

Освобождение населенного пункта создает плацдарм для российских сил

ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Освобождение российскими бойцами Приволья Днепропетровской области позволит создать плацдарм для продвижения в западном направлении и форсировать реку Янчур. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение Приволья в Днепропетровской области, прежде всего, обеспечит нам своеобразный плацдарм для того, чтобы мы форсировали реку Янчур и продвигались дальше в западном направлении сразу с двумя целями: для формирования буферной зоны и освобождения Донецкой Народной Республики и сразу же - освобождения Запорожской области", - сказал он.

17 октября Минобороны сообщило об освобождении Приволья Днепропетровской области.