Марочко: освобождение Песчаного снизит число ударов по двум округам ЛНР

Данный населенный пункт являлся своеобразным плацдармом украинских боевиков для наступления на север республики, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Освобождение силами ВС РФ Песчаного Харьковской области снизит число ударов ВСУ сразу по двум округам Луганской Народной Республики - Троицкому и Сватовскому. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение населенного пункта Песчаное - это очень знаковое событие для жителей Луганской Народной Республики, поскольку данный населенный пункт являлся своеобразным плацдармом украинских боевиков для наступления на север нашей республики, а именно - Троицкий и Сватовский муниципальные округа. Сейчас, по сути, наши военнослужащие немного обезопасили жителей этих округов", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что продвижение сил ВС РФ на запад от Песчаного существенно расширит буферную зону на стыке ЛНР и Харьковской области.

17 октября Минобороны РФ сообщило об освобождении Песчаного Харьковской области.