Подполье: в Днепропетровской области ВСУ выселяют людей из домов
00:18
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Украинские боевики насильно выгоняют людей из их домов для своего дальнейшего расквартирования. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
"В прифронтовых населенных пунктах остается очень мало людей. Многие покидают свои дома заблаговременно, а многих просто выселяют. Известен метод жесткий и беспринципный метод работы ВСУ: прибыли в населенный пункт - выгнали людей из домов, сами расквартировались. Тем более видео с подтверждениями этих фактов много в TikTok", - рассказал собеседник агентства.