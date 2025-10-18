Марочко: освобождение Тихого поможет ВС РФ в наступлении на Волчанские Хутора

Российская армия сможет взять населенный пункт "в течение ближайшего времени", считает военный эксперт

ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Тихое Харьковской области, смогут развить наступление на соседние Волчанские Хутора и взять данный населенный пункт "в течение ближайшего времени", считает военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы уже взяли Тихое, то будем продвигаться, естественно, в юго-восточном направлении, на пути которого как раз и находятся Волчанские Хутора. Я думаю это следующий населенный пункт, который освободят наши войска в течение ближайшего времени и будут продвигаться дальше для формирования буферной зоны на территории Харьковской области для того, чтобы обезопасить жителей Российской Федерации", - сказал он.

Силы РФ освободили Тихое Харьковской области 17 октября, сообщили ранее в Минобороны РФ.