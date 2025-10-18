Бойцы группировки "Восток" за сутки уничтожили 300 боевиков ВСУ
02:00
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" ликвидировали порядка 300 солдат и 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.
"В течение суток противник потерял 300 военнослужащих, 10 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 6 станций спутниковой связи Starlink и 16 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.
Яковлев отметил, что Восточная группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника. Военнослужащими было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад штурмового полка ВСУ и двух бригад терробороны в районах Водяного, Успеновки, Новониколаевки и Барвиновки.